دراسات مهمة.. الفيتامينات خلال الحمل تحمي طفلك من التوحد.. كوب كاكاو يوميًا مفيد لمرضى التصلب.. والرياضة بعد الـ60 تطيل العمر.. ومشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات خطر على المسنين

المكملات الغذائية خلال الحمل تحمي طفلك من التوحد

كوب كاكاو يوميًا يعالج التصلب المتعدد

الرياضة بعد سن الستين تقلل خطر الوفاة

دراسة تحذر كبار السن من مشاهدة التلفاز لساعات طويلة



1- كوب كاكاو يوميًا يعالج التصلب المتعدد:



2- الرياضة بعد سن الستين تقلل خطر الوفاة:



3- علاقة وثيقة بين قشرة الشعر والإصابة بأمراض مزمنة:



4- دراسة تحذر كبار السن من مشاهدة التلفاز لساعات طويلة:



5- العلاج الهرموني يزيد خطر الإصابة بالزهايمر:



6- المياه الغازية خطر لمرضى التصلب المتعدد:





ووجد الباحثون أنه في حين عدم وجود دليل على أن النظام الغذائي الشامل لشخص ما يؤثر على مرضهم ، لكن أولئك الذين يشربون المزيد من المشروبات الغازية لديهم صحة أسوأ، بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



7- المكملات الغذائية خلال الحمل تحمي طفلك من التوحد:

كشفت دراسة جديدة أن الأمهات اللاتي يتناولن المكملات الغذائية أثناء فترة الحمل، يحمين أطفالهن من خطر الإصابة بمرض التوحد، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن الأمهات اللواتي تناولن الفيتامينات قبل الولادة، وخلال الشهر الأول من حملهن، قلل احتمال إصابة أطفالهن الصغار بالتوحد أكثر من النصف.

نشرت خلال الأسبوع الماضي مجموعة مختلفة من الدراسات العلمية والأبحاث، كشفت فيها عن مفاجآت صحية جديدة، سواء للشباب أو كبار السن، وفيما يخص تناول بعض المأكولات والمشروبات وعلاقتها ببعض الأمراض، وقد نشرت هذه الدراسات في وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية المختلفة بعد سنوات من البحث للخروج بنتائج الدراسة.توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم قد يساعد في علاج الأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد، فضلا عن التخلص من الإرهاق والشعور بالتعب المتكرر.ووجد الباحثون في جامعة أكسفورد بروكس والقائمون على الدراسة، أن المرضى الذين تناولوا مشروبات الكاكاو الغني بالفلافونويد كل يوم لمدة ستة أسابيع انخفضت نسبة التعب والألم لديهم، حيث أكد الباحثون أن ذلك نتيجة مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو الذي له خصائص مضادة للالتهاب.كما كشفت دراسة حديثة أن ممارسة كبار السن للرياضة بعد سن الستين، مفيدة لصحة المسنين وتقلل من أمراض القلب وتمنحهم صحة جيدة لفترة أطول.ووفقًا للدراسة التي نشرتها موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 61 وبدأوا في ممارسة الرياضة مؤخرًا، يقلل ذلك من خطر الوفاة بنسبة 16 إلى 43% وفقًا للنتائج المنشورة في JAMA Network Open.كشفت دراسة جديدة أن هناك ارتباطا وثيقا بين قشرة الشعر وأمراض مزمنة، مثل مرض "كرون" المعوي المزمن، واكتشف الباحثون أن الفطريات، التي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تكمن أيضًا في الأمعاء الغليظة.وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة "Cell Host and Microbe"، أن "M. restricta" كانت مرتفعة لدى مرضى "كرون" الحاملين للتنوع الوراثي المعروف باسم "IBD CARD9.توصلت دراسة حديثة أجريت في كلية يونيفرسيتي كوليدج بلندن إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويشاهدون التليفزيون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا، أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة، والاصابة بمرض الزهايمر.وكشفت دراسة أجريت على أكثر من 3600 من كبار السن عن مشاهدة الكثير من الأفلام الوثائقية أو الأفلام قد يقلل من قدرة الأشخاص على تذكر الكلمات بنسبة تصل إلى 10%.أظهرت دراسة جديدة أن استخدام العلاج الهرموني عن طريق الفم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي قد يترافق مع خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وبشكل عام، ارتبط استخدام العلاج بالهرمونات الفموية بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 9 -17% ، في حين أن استخدام العلاج الهرموني المهبلي - علاجات عبر الجلد، مثل البقع والهلام والكريمات لم تظهر مثل هذه المخاطر.كشفت مجموعة من الأبحاث الجديدة، أن تناول مشروبين محليَين بالسكر يوميًا قد يؤدي إلى مضاعفات مرضى التصلب المتعدد إلى خمسة أضعاف احتمال تعرضهم للإعاقة الشديدة.