انطلاق قطار مكافحة الإدمان بـ التعليم العالي.. حملات عشوائية للكشف على الطلاب .. تكليفات بعقد ندوات للتوعية بمخاطر المخدرات .. وبروتوكول تعاون مع وزارة التضامن

وزير التعليم العالي:

حملات التوعية من أخطار المخدرات جزء أساسى فى العملية التعليمية.. وعلاج من يثبت تعاطيه

طايع عبد اللطيف:

تفعيل المراكز الثقافية بالجامعات لعقد ندوات وحملات توعية





أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن هناك تكليفات واضحة لكل الجامعات، بعقد ندوات لمواجهة مخاطر المخدرات، وحملات توعية لمكافحة الإدمان.



وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه تم الاتفاق على تفعيل المراكز الثقافية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بكل الجامعات، لتقديم ندوات وتنظيم فعاليات للطلاب بهدف التوعية بمخاطر الإدمان، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تمس الشباب.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أنه تم الاتفاق أيضا على عدوة الموسم الثقافي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل الجامعات، مشيرا إلى أن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وفعاليات معهد إعداد القادة كانت سباقة بمواجهة مخاطر الإدمان، وذلك من قبل وقوع حادث قطار محطة مصر.



وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، والذي يتضمن التعاون بين التعليم العالي وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف مواجهة مخاطر الإدمان بالجامعات.



وأكد "عبد اللطيف" أنه تم عقد ندوات بمعهد إعداد القادة بحضور ممثلين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلين من المكتب التنفيذي لمكافحة المنشطات التابع لوزارة الشباب والرياضة.



وعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، بمقر الوزارة.



وطالب "عبد الغفار" خلال الاجتماع بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مع وضع خطة واضحة للعلاج.



كما عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا بتنظيم حملات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات.



وأكد الوزير، على ضرورة تضمين تلك الحملات لتكون جزء أساسى من مكون العملية التعليمية والثقافية، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مضيفًا بأهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم حملات غير منظمة تستهدف طلاب المعاهد للكشف على آثار المواد المخدرة، وضرورة علاج من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لحماية مستقبله.



واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، تقريرا مقدما من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول تنظيم المركز فعاليات توعوية تثقيفية حول مخاطر التدخين وتعاطى المخدرات، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.



استهدفت الفعاليات، الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهى قطاع التدريب بمنطقة السلام، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك، وندوة أخرى بمنطقة حلوان لشركة (م/99) الحربي بحضور 150 مشاركا.



وتناولت الندوات عددا من الموضوعات منها: مخاطر التدخين العديدة على الجهاز التنفسي والرئة وجميع أجهزة الجسم، بداية من الالتهابات إلى الإصابة بسرطان الرئة والمثانة وغيرها، وضرورة التدخل بالأدوية فى مرحلة اعتماد المدخن على النيكوتين الخارجى وذلك تبعا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.



كما ركزت الندوات على عدة محاور منها: التعريف بجميع أنواع المخدرات ومنها "الأستروكس" المنتشر حاليًا، والتعرف على مخاطر وأعراض التعاطى، وطرق اكتشاف وجود مدمن داخل الأسرة، وطرق العلاج المتاحة، وتوعية الأسرة للمحافظة على أولادها من الوقوع فى دائرة التعاطى.



