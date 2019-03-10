نصر سالم: المندسون حاولوا بث الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش.. فيديو

قال اللواء الدكتور نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية مهمة ورسالة قوية تبرز قوة الاستهداف للدولة المصرية من قبل الأعداء في الداخل بشكل أكبر من الخارج، مؤكدًا أن الكلمة لخصت كل كلمات الكفاح للرئيس.



وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أنه مثل بحديثه عن استهداف الدولة بما حدث في محمد محمود خلال ثورة 25 يناير، حيث حاول المندسون بث الفتنة والوقيعة بين الشعب المصري والجيش للعمل على هدم الدولة المصرية ولكنهم فشلوا ومصر وصلت إلى مرحلة كبيرة من الإنجاز والإعجاز.



وأكد أن الإنجازات في كل المرافق بمصر من كهرباء ومدن جديدة وصرف صحي تحتاج الترويج لتصل هذه المعلومات والإنجازات لكل مواطن وكذلك للأعداء في الخارج.

