رانيا محمود ياسين تنتهي من تصوير بورصة مصر

انتهت النجمة رانيا محمود ياسين، من تصوير دورها في فيلم "بورصة مصر" المقرر عرضه بدور السينما في عيد الربيع.



وتجسد رانيا شخصية "سمية" تعمل "موديل" يقوم الرسام برسمها بورتريه طوال أحداث الفيلم في الكافيه، والفيلم يناقش قضايا اجتماعية عن طريق مجموعة من الأشخاص يجلسون في الكافيه من جميع الأنواع والأجناس".



فيلم "بورصة مصر" بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر نجوي فؤاد، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه من تأليف علاء مرسي، إخراج أحمد نور.