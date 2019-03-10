أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

نجحت جهود أجهزة الأمن بأسيوط في كشف غموض واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لهيئة البريد ومحاولة الاستيلاء على مبلغ 170 ألف جنيه أمام كوبري قرية الحمام بمركز أبنوب.



وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد سليم مفتش مباحث شرق والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث أبنوب والرائد عبدالحميد عبدالناصر ومحمود النادي وعمر عبدالخالق ومحمد زكريا معاونو مباحث مركز أبنوب، عن تورط سائق سيارة البريد "محمد. م. ت" 33 سنة بالاتفاق مع المتهمين الـ3 " محمد .ص .ع " 38 سنة و"مصطفى . م .ع " 35 سنة، وعلاء .م .م " 18 سنة في السطو على السيارة أثناء سيرها والاستيلاء على الأموال الموجودة بداخلها.



ودلت التحريات على قيام المتهم الأول "سائق سيارة البريد" بالاتفاق مع باقي المتهمين وأبلغهم بخط سير السيارة وفور الوصول إلى المكان المحدد خرجت سيارة ملاكي يستقلها المتهمون الثلاثة وحاصروا السيارة بأسلحة نارية كانت بحوزتهم وقاموا برش مادة مخدرة على وجه سائق سيارة البريد "المتهم الأول" وأحد مسئولي المأمورية، ووضع أحد مسئولي المأمورية وجهه وسط كراسي السيارة محاولا الحفاظ على المبلغ عهدتهم فقام أحد المتهمين بضربه على رأسه بظهر السلاح مما أدى لإصابته وعندما شاهد المتهمون الثلاثة الآخرون سيارة الشرطة قاموا بالفرار.



وأمر وليد فخري وكيل نيابة مركز أبنوب برئاسة أحمد فتحي مدير النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.