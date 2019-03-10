محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لطالبات مدرسة فنية بالصالحية الجديدة

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، على الحالة الصحية لطالبات مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة بعد شكوى الأهالي من تعرض بنتاتهن لأعراض إعياء غير معروفه ، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطالبات وعدم مغادرتهن للمستشفى إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتماثلهن للشفاء .



من جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه فور تلقي الهيئة شكوى من أهالي الطالبات تفيد بتعرضهن لأعراض إعياء غير معروفة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من أطباء التأمين الصحي والتوجه إلى مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية تبين وجود عدد 14 حالة إشتباه بإعياء تم تحويلهن لمستشفى الصدر بمدينة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبي عليهن وعمل أشعة عادية على الصدر.



وكانت النتائج سلبية ولا توجد أي إلتهابات أو تغيرات مرضية بالأشعة وتم تحويلهن لمستشفى جامعة الزقازيق والكشف عليهن بمعرفة أساتذه الأنف والأذن وعمل منظار حنجري لجميع الطالبات وكانت النتيجة سلبية ، كما تم عمل تحليل صورة دم كاملة وكانت النتيجة سليمة لجميع الطالبات وعليه تم وقف المضاد الحيوي لهن نظرًا لعدم جدوى إعطائه لهن بعد نتيجة تحليل صورة الدم .