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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بالساحل

الأحد 10/مارس/2019 - 06:54 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائقا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الترامادول" بمنطقة الساحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين د. محمد أحمد الجنزورى، ود. شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.

وكشف تحقيقات نيابة الساحل، عن تلقى النقيب إسلام عز الدين من مباحث قسم شرطة الساحل، معلومات من مصادره تفيد بقيام المتهم "عبد الكريم. ع. ع" ، 36 سنة، سائق ، بالاتجار في المواد المخدرة.

وانتقل ضابط المباحث إلى مكان تواجد المتهم، حيث أبصر المتهم مستقلا دراجة بخارية وبيده حقيبة سوداء، فتوجه نحوه وأجرى معه عملية بيع وشراء، وأعطى له 100 جنيه، وبفتح المتهم الحقيبة لاحظ شرائط برشام فالتقط الحقيبة من يده وبتفتيشها عثر بداخلها على ترامادول ومبلغ ٢٩٠٠ جنيه وهاتف محمول للتواصل مع عملائه فتمكن من ضبطه وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.

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