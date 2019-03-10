تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

تألقت النجمة العالمية تشارليز ثيرون خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الكوميدي الجديد long shot على هامش فعاليات مهرجان Southwest Festival.



وظهرت ثيرون بفستان قصير مطرز ويجمع بين عدد من الألوان المبهجة من توقيع ماركة لويس فيتون، مع الشعر البني القصير.



وتدور أحداث الفيلم حول صحفي يخسر عمله بسبب سوء الحظ الذي يلاحقه حتى يلتقي بصديقة طفولته التي تعمل مربية أطفال وتنشأ قصة حب بينهما.



ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض الأمريكية يوم 5 مايو المقبل، ويشارك في بطولته سيث روجان،جون ديان رفائيل، راندلي اورتن ومن اخراج جوناثان ليفين.