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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسيوط

الأحد 10/مارس/2019 - 04:09 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تمكنت مباحث مركز القوصية بأسيوط من ضبط 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من " م .ر .ض " 37 سنة مقيم قرية بوق بقيام شخص مجهول بالاستيلاء على التوك توك الخاص به.

على الفور أمر اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز القوصية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ه .م .ع " 25 سنة عامل و " م . ي .خ " 28 سنة عامل سبق اتهامه في 4 قضايا (قتل ـ سرقة بالإكراه ـ سلاح )و " ع .ع .ف " 19 سنة عامل مقيمين بانوب مركز ديروط.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القوصية من ضبطهم وبحوزة الأول مطواة قرن غزال وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية وارتكابهم الواقعة وبيعهم التوك توك للمدعو " م .ع . س " 32سنة مزارع ومقيم قرية بني هلال ـ دائرة المركز بمبلغ مالي (9000 جنيه ) و تم استهداف الأخير وضبطه والتوك توك المبلغ بسرقته وكذا تم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون زرقاء اللون مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم ملوي لسنة 2012 ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة أنتيس و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون أسود اللون و توك توك بدون لوحات معدنية أسود اللون وتروسيكل بدون لوحات معدنية ماركة C MG أحمر اللون  و4 إطارات خاصة بدراجات بخارية و 4 سماعات توك توك و 2 إكصدام أمامي وخلفي لدراجة بخارية وغطاء سطح لتوك توك وخوذة لدراجة بخارية وكوريك رفع.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وأنها من متحصلات السرقة وبعرض التوك توك محل الواقعة على المبلغ تعرف عليه و جار تطوير مناقشة المتهمين وصولًا لارتكابهم وقائع أخرى والعرض على النيابة.


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