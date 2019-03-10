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فن

برعاية وزير الثقافة.. الفنون الشعبية تطلق إشارة بدء الاحتفالات بمئوية ثورة 19

الأحد 10/مارس/2019 - 05:27 م
صدى البلد
شيرى نبيل
علي قدم وساق، يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، لإطلاق إشارة بدء الاحتفالات بمئوية ثورة ١٩١٩ بحفلات مجانية للجمهور يومي الخميس والجمعة الموافق ١٤ ، ١٥ مارس الجاري .

ويشارك البيت ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بعرض قوم يا مصري" في الثامنة بمسرح البالون، ويحرص البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د عادل عبده علي تفعيل دور القوي الناعمة وتفعيل دور المنارات والفرق الفنية بالقطاع لمواكبة التطورات المتلاحقة حفاظا علي قاعدته الجماهيرية والإعلامية التي تحققت خلال العام الماضي وحرصا من الفنون الشعبية علي المشاركة في الاحتفالات الفنية والثقافية والوطنية.

ويشارك في بطولة العرض الفنان القدير النجم احمد والفنانة القديرة النجمة مديحة حمدي، مدير قاعة صلاح جاهين يحي غانم، وإعداد محمد عبدالله، ديكور وملابس محمد خبازة، مساعد إخراج لبني الشيخ، هيئة إخراج هالة الصباح، مدير إنتاج أمل حبيب، وتنفيذ الاحتفالية وليد طه، وهاني النابلسي.

ويشارك اوركسترا الموسيقى العربية لفرقه الموسيقى الشعبية بباقة متميزة من الأغاني الوطنية بقيادة الفنان القدير د. أسامة زغلول، وهي "انا المصري، قوم يا مصري، يوم مبارك تم لك فيه السعود، يا امي ليه تبكي عليا، اغنية يا بلح زغلول، قومي اصحي من نومك، أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، بلادي بلادي ..لكي حبي وفؤادي"، وإشراف فني الدكتور أحمد رفعت، والفنان القدير عاطف سعيد.

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