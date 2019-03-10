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نائب رئيس مصنع 200 الحربي يكشف صاحب فكرة سيارات الطعام المتنقلة .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 04:32 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال اللواء رفيق رزق نائب رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن فكرة تصنيع العربات المتنقلة بدأت حينما أرسل شاب خطابا إلى وزير الإنتاج الحربي للمناشدة بتصنيع سيارات الطعام المتنقلة.

وأوضح "رزق" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن وزير الإنتاج الحربي اهتم بالفكرة وطالب بتصنيع سيارات الطعام المتنقلة.

وتابع: "في البداية أنتجنا نموذجا لسيارات الطعام المتنقلة مصنوع من الخشب، ثم تم تطويره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر إلى نموذج الإستانلس".

وأكد أن مصنع 200 حرب يتعامل بمرونة مع مطالب الشاب بتصنيع السيارات بتصميم معين، مردفًا أننا مستعدون لتنفيذ كل معدات السيارات المتنقلة بكفاءة عالية، بشرط الاهتمام بمواصفات الصحة والأمان.

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