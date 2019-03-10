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محافظات

الكشف الطبي على مليون و233 ألف مواطن ضمن حملة الـ 100 مليون صحة بالشرقية

الأحد 10/مارس/2019 - 05:26 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الانتهاء من مسح مليون و233 ألفا و569 مواطنا ضمن حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك منذ إنطلاق الحملة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس والتي من المقرر استمرارها لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم، مؤكدًا ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين بداية من سن 18 عامًا للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنة وصرف العلاج بالمجان للمصابين.
وشدد المحافظ على المشاركين في الحملة الرئاسية من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بحسن إستقبال المواطنين ومعاملتهم معاملة طيبة والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ الحملة لتحقيق المستهدف منها و القضاء على فيروس سي.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا منقطع النظير في نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومي بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء حرصا منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية النبيلة والتي تهدف إلى القضاء على فيروس سي وصرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس سي 163 حالة وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 10 آلاف و 744 حالة حتى الأن وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم وفي أماكن عملهم وتنتشر في دور العبادة ومراكز الشباب.

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