أكاديمية البحث العلمي تعرض فيلما تثقيفيا للأطفال لتبسيط تكنولوجيا الفضاء

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، 4 ورش عمل للأطفال من سن خمس سنوات حتى سن خمسة عشر عامًا ضمن فعاليات شهر العلوم المصري والذي يُعقد في مارس من كل عام لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وشاركت الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء بورشة عمل من ضمن الورش المُقامة لنشر وعى وثقافة الاستشعار من بعد وتكنولوجيا الفضاء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وتهدف الورشة تعريف الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة بأهمية استكشاف الفضاء الخارجي، عن طريق تبسيط المعارف الخاصة بالاستشعار وعلوم الفضاء من خلال عرض فيلم تثقيفي للأطفال لتبسيط تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وتفاعل الأطفال من خلال المشاركة بمجموعة من الألعاب المصنعة من خامات مختلفة التي تتضمن آلية الفك والتركيب اليدوي والذى يضمن وصول المعلومة الصحيحة للطفل، وأيضًا التعريف بمكونات القمر الصناعي وكيفية تشغيله من خلال نموذج مبسط للأقمار الصناعية للأطفال.



كما اشتملت فعاليات اليوم عروض أفلام ثلاثية الأبعاد، وورش عمل لدمج الفنون والعلوم بخلاف ورش عمل عن "الكيمياء"، كما أثار معمل المرح اهتمام الأطفال، وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا رمزية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي للأطفال.