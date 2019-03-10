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فن

نبيل الحلفاوي يهنئ اللواء كامل الوزير بعد ترقيته

الأحد 10/مارس/2019 - 05:48 م
صدى البلد
منار نور
هنأ الفنان نبيل الحلفاوى كامل الوزير بعد ترقية الرئيس السيسى له وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وغرد " الحلفاوى " من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: "كامل الوزير>>>> الوزير كامل.....ربنا يوفقه في مهمته الشاقة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

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