ميزة سرية في أجهزة آبل لـ تعقب كل خطواتك.. إليك طريقة تعطيلها

عرضت صحيفة "ميرور" البريطانية ميزة غريبة قد لا يعرفها معظم الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آبل، وهي ميزة تعقب الأماكن التي قد قمت بزيارتها مؤخرا، وكذالك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن المهمة بالنسبة لك.



وفقًا لشركة آبل Apple، تُستخدم هذه المعلومات لتزويدك بخدمات مخصصة، مثل التنبؤات بحركة المرور تكوين آلبوم صور أفضل للذكريات، وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه ومكان عملك، يمكن أن يوفر جهاز الآيفون الخاص بك معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك، وذلك من خلال تشفير البيانات وتخزينها على جهازك فقط.



وتقول شركة آبل إنها لن تشارك تلك المعلومات مطلقًا بدون موافقتك، وبالتالي لن يتمكن أي من الغرباء من الوصول إلى مواقعك المهمة.



وإذا كنت ترغب في التحقق مما يعرفه جهاز آيفون iPhone الخاص بك حول مكان وجودك، أو مسح السجل أو إلغاء تنشيط النظام تمامًا، فإليك ما يجب عليك فعله:



1.قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك



2. اضغط على Privacy ثم Location Services





3. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة.



4. اضغط على system Service.



5. انتقل إلى تبويب Significant Locations.



6. سجل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول الخاص بك.



وبمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بجميع الأماكن التي قمت بزيارتها، كما ستتمكن من معرفة متى وكم عدد المرات التي قمت بزيارة تلك الأماكن فيه.