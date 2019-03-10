ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ميزة سرية في أجهزة آبل لـ تعقب كل خطواتك.. إليك طريقة تعطيلها

الأحد 10/مارس/2019 - 05:58 م
ميزة سرية في أجهزة
ميزة سرية في أجهزة آبل تتعقب كل خطواتك بدقة
آية جمعة
عرضت صحيفة "ميرور" البريطانية ميزة غريبة قد لا يعرفها معظم الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آبل، وهي ميزة تعقب الأماكن التي قد قمت بزيارتها مؤخرا، وكذالك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن المهمة بالنسبة لك.

وفقًا لشركة آبل Apple، تُستخدم هذه المعلومات لتزويدك بخدمات مخصصة، مثل التنبؤات بحركة المرور تكوين آلبوم صور أفضل للذكريات، وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه ومكان عملك، يمكن أن يوفر جهاز الآيفون الخاص بك معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك، وذلك من خلال تشفير البيانات وتخزينها على جهازك فقط.

وتقول شركة آبل إنها لن تشارك تلك المعلومات مطلقًا بدون موافقتك، وبالتالي لن يتمكن أي من الغرباء من الوصول إلى مواقعك المهمة.

وإذا كنت ترغب في التحقق مما يعرفه جهاز آيفون iPhone الخاص بك حول مكان وجودك، أو مسح السجل أو إلغاء تنشيط النظام تمامًا، فإليك ما يجب عليك فعله:

1.قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

2. اضغط على Privacy ثم Location Services


3. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة.

4. اضغط على system Service.

5. انتقل إلى تبويب Significant Locations.

6. سجل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول الخاص بك.

وبمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بجميع الأماكن التي قمت بزيارتها، كما ستتمكن من معرفة متى وكم عدد المرات التي قمت بزيارة تلك الأماكن فيه.

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة من فيتا كلوب

مجدي عبدالغني يكشف تطورات أزمة تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

مصنع 2000 حربي: سيارات الطعام المتنقلة المصرية أفضل من الأوروبية .. فيديو

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

رفضت العمل خادمة .. تفاصيل إشعال رجل النار في جسد زوجته بالسويس

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

الرئيس السيسي: رواتب ضباط الجيش والشرطة متواضعة جدا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو
شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد
البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى
شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر
لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟