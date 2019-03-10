المنظمة العربية للسياحة تتوج مدينة صلالة بلقب عاصمة المصايف العربية

أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن تتويج مدينة صلالة بسلطنة عمان كعاصمة للمصايف العربية لعام 2019م .



وأوضحت المنظمة أن برنامج اختيار عاصمة المصايف العربية يعتبر من برامج المنظمة التي اعتمدت وأقرت من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة لخلق التنافس بين المدن العربية لتنميتها وتطويرها حيث يتم منحها للوجهة التي تطبق المعايير التي أعدت لذلك.



وأضافت أن معايير الاختيار تركز على كيفية دمج السياحة بين الدول العربية باستراتيجيات وأهداف محددة تعبر بوضوح عن هذا المبدأ، بالإضافة لاجتياز المعايير للحصول على لقب عاصمة المصايف العربية والتى تتمثل فى الإدارة والعمل التنظيمي بالمصيف، والبنية التحتية والخدمات للمصيف، وأنماط وموارد الاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة وحمايتها، والسلامة والامن والاستقرار السياحى، والاستجابة للمستجدات السياحية، ونتائج القياس وتحليل الأداء.



وأشارت إلى أن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوجهة تعتبر من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في عملية الاختيار الجاذبة للزوار العرب، وكذلك التطوير المستمر للبنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الجديدة التي تلبي متطلبات السياح العرب وترحب بهم، حيث يهدف لقب عاصمة المصايف العربية إلى تسليط الضوء على المدينة الفائزة بما تحتويه من مناخ مناسب وإمكانيات وبرامج تسمح لها في دفع عجلة قطاع السياحة العصرية.



وأضافت أن العاصمة التي يتم اختيارها تحقق الكثير من العوائد الاقتصادية على بلدانها من خلال زيادة عدد السائحين للمدينة في تلك الفترة بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 30% وذلك من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد أن فكرة اختيار عاصمة المصايف العربية عندما طرحتها المنظمة في إطار المجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية عام 2013 وضعت لها الكثير من المعايير لضمان أن تكون هذه الجائزة مصدر إلهام للمزيد من التطوير والتعزيز المستمر للسياحة العربية البينية.



وأشار إلى ان مدينة صلالة تعد وجهة سياحية مثالية على مدار العام حيث تمتاز بالطقس الضبابى والبساط الاخضر الخلاب ودفء الشمس بالشتاء بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المواقع والمعالم السياحية والثقافية والتاريخية والتى تتمثل في موقع البليد الاثرى وجامع السلطان قابوس وسوق الحصن وبرج النهضة ومكتبة دار الكتب ومسرح المروج وشجر اللبان وصناعة المجامر بالاضافة إلى توفر مطار صلالة الجديد الذي يعتبر معلما حضاريا صمما وفق أحدث النظم العالمية .



وأضاف أن مدينة صلالة حققت أعداد سائحين بنهاية عام 2018م بحدود 900 ألف سائح محققة زيادة مئوية قدرها 28% مقارنة بعام 2017، مؤكدًا أن هذا اللقب يعتبر فرصة لـ صلالة لتفعيل وتطوير وتنمية السياحة العربية والدولية إليها من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج على مدار العام.



ونوه بأن المنظمة ستسعى من خلال التعاون القائم مع وزير السياحة بالسلطنة أحمد المحرزى لوضع خطة إستراتيجية لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة بين المنظمة والوزارة خلال عام 2019، والمتوقع أن يكون لها مردود ايجابي لزيادة السائحين إلى صلالة ليصل إلى 30%.