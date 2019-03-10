ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهيناز: أغنية شبكني نوع جديد ولا أفضل التكرار في أعمالي

الأحد 10/مارس/2019 - 05:33 م
صدى البلد
شيري نبيل
قالت النجمة شاهيناز في تصريح لصدي البلد بانها أصبح لها معايير معينة في اختيار الاغاني أبرزها أنها تكون مختلفة وجديدة حيث أنني لا أفضل التكرار في أعمالي.

من ناحية أخري أعربت شاهيناز عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح الأغنية التى اعتبرتها مختلفة عن أعمالها السابقة خاصة أنها تدعو إلى التفاؤل والفرح.

أغنية "شبكنى" من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء وحققت حتى الآن نسب استماع عالية، وتقول مطلع الأغنية "شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحتييا سعدي .. يا باختي ده اللي علي عين قسمتي".

ترشيحاتنا

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

بيان عاجل للحكومة حول أسباب إقالة مدير معهد القلب

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

نصر سالم: المندسون حاولوا بث الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش.. فيديو

أحمد حلمي يكشف لأول مرة عن صورة شقيقه الأكبر خالد

لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

فيديو

شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد
البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى
شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر
لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟