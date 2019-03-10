شاهيناز: أغنية شبكني نوع جديد ولا أفضل التكرار في أعمالي

قالت النجمة شاهيناز في تصريح لصدي البلد بانها أصبح لها معايير معينة في اختيار الاغاني أبرزها أنها تكون مختلفة وجديدة حيث أنني لا أفضل التكرار في أعمالي.



من ناحية أخري أعربت شاهيناز عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح الأغنية التى اعتبرتها مختلفة عن أعمالها السابقة خاصة أنها تدعو إلى التفاؤل والفرح.



أغنية "شبكنى" من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء وحققت حتى الآن نسب استماع عالية، وتقول مطلع الأغنية "شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحتييا سعدي .. يا باختي ده اللي علي عين قسمتي".