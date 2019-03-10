نائب رئيس مستقبل وطن: كلمة الرئيس باحتفالية يوم الشهيد تضمنت رسائل محورية

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، باحتفالية يوم الشهيد قائلا: "تتضمن رسائل محورية"، أهمها حول حروب الجيل الرابع والخامس والتي تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر والتي بدأت منذ عام 2011 وكانت تستهدف تدمير وهدم أجهزة الدولة باستخدام أحدث وسائل الاتصال لتنفيذ هذا المُخطط الخبيث.



وقال منظور في بيان، إن الرئيس حرص في تلك المناسبة على توجيه رسالة مُحددة وحاسمة لقوى الشر وذلك حين أكد أن مصر دائمًا وأبدًا مقبرة للغزاة وأن كافة أبناء الشعب المصري ليس غريبًا عليهم الاتحاد في مواجهة التحديات والصعوبات من أجل الحفاظ على وطنهم الغالي، مُشيرًا إلى أن أجهزة الأمن المصرية من أبطال الجيش وبواسل الشرطة يحققون في كل يوم إنجازًا جديدًا عن سابقه في مجابهة الإرهاب، مُذكرًا أن الرئيس أراد أيضًا توجيه رسائل طمأنة للمصريين حين أكد أن الغاية الوحيدة التي تحكم سياسات الدولة هي مصلحة المواطن المصري.



وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عن خطط الدولة التنموية التي تنتهجها في السنوات الأخيرة الماضية دليل واضح وصريح على أن الإصلاح هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية، مُعربًا عن اعتزازه وفخره بالتضحيات التي يقدمها الشهداء المصريون من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.