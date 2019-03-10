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اقتصاد

البنك الأهلي يقود تحالفا لتمويل إنشاء مصنع للسكر باستثمارات مصرية إماراتية

الأحد 10/مارس/2019 - 04:31 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد يحيي
أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يقود عبر شركة الأهلي كابيتال، تحالفا مصرفيا قوامه أكثر من 7 بنوك أبرزها (العربي الإفريقي، قناة السويس، القاهرة، الإمارات دبي الوطني، مصر، القطري الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية) لتدبير قرض لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعتي جمال الغرير وموربان الإماراتية، إذ تبلغ جملة رأسمال المشروع 5.4 مليار جنيه سيساهم التحالف المصرفي بنسبة 30% منها، مقابل تدبير المستثمر الإماراتي لـ 70% من رأس المال.

وأوضح "أبو الفتوح" في تصريحات صحفية، أن التحالف المصرفي يعزز فكرة الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار بالدولة، إذ سيساعد المشروع على توفير نحو 2500 فرصة عمل خلال فترة انشاء المصنع بالاضافة لـ 1500 فرصة عمل دائمة و50 ألفا غير دائمة خلال الزراعة التعاقدية وتدبير احتياجات البلاد من السكر والتوجه للتصدير لتوفير مصدر للنقد الأجنبي.

وأشار إلي أن تلك الإجراءات تتوافق مع استراتيجية الحكومة وبرنامج الدولة لتدبير الاحتياجات الضرورية من السلع المهمة للمواطنين.

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