«خريجي الأزهر» تطلق سلسلة ندوات عن التنظيم القضائي في الإسلام للطلاب الوافدين

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر سلسلة ندوات حول "التنظيم القضائي في الإسلام" للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات" ( نيجيريا-العراق-اليمن- الصومال- الفلبين) بمقرها بالقاهرة، وذلك انطلاقًا من استراتيجية المنظمة فى نشر وترسيخ المنهج الإسلامي الأزهري الوسطى المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة والتيارات المتشددة.



عقدت الندوة الأولى بعنوان "ماهية القضاء في الإسلام وأهميته"، وتحدث فيها الدكتور أحمد الشرقاوى أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر، مؤكدا أهمية القضاء ومسيس الحاجة إليه فى كل زمان ومكان، مشيرا إلي مكانة القضاء البالغة فى الفصل في المنازعات بين الناس، وتحقيق العدل والمساواة في الحقوق والرحمة والإنصاف في المجتمعات.



وتناولت الندوة عدة محاور أبرزها "حكم القضاء وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة"، وأشار "الشرقاوي" إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بالأقضية التي تبين مدى حاجة الناس للعدل ووجوب تطبيقه والعمل بموجبه ومقتضاه بين الناس دون النظر إلى اختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم لأن المعتبر فى هذا الشأن إنما هو إعلاء قيم الحق والعدل للناس كافة، خاصة وأن الإسلام يعظم الإنسانية دون تمييز أو تفرقة بين الناس.



وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الندوات التى تساهم فى محاربة المفاهيم المغلوطة والأفكار المتشددة، وحماية العقول من الانخراط وراء الجماعات المتشددة التي تعمل تحت ستار الدين.



وتتناول سلسلة الندوات المزمع تنظيمها عدة موضوعات أبرزها: "ماهية القضاء"، "حكم القضاء وأدلة مشروعيته"، "المبادئ القضائية"، "شروط القاضى وضمان حمايته فى الفكر الإسلامي"، "نظرية الدعوة"، "نظرية الاختصاص القضائى"، "نظرية الأحكام القضائية وطرق الطعن عليها"، وتستمر فعالياتها حتى 20 من مارس الجاري.