ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

«خريجي الأزهر» تطلق سلسلة ندوات عن التنظيم القضائي في الإسلام للطلاب الوافدين

الأحد 10/مارس/2019 - 04:23 م
دورة القضاء في الإسلام
دورة القضاء في الإسلام
محمد شحتة
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر سلسلة ندوات حول "التنظيم القضائي في الإسلام" للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات" ( نيجيريا-العراق-اليمن- الصومال- الفلبين) بمقرها بالقاهرة، وذلك انطلاقًا من استراتيجية المنظمة فى نشر وترسيخ المنهج الإسلامي الأزهري الوسطى المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة والتيارات المتشددة.

عقدت الندوة الأولى بعنوان "ماهية القضاء في الإسلام وأهميته"، وتحدث فيها الدكتور أحمد الشرقاوى أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر، مؤكدا أهمية القضاء ومسيس الحاجة إليه فى كل زمان ومكان، مشيرا إلي مكانة القضاء البالغة فى الفصل في المنازعات بين الناس، وتحقيق العدل والمساواة في الحقوق والرحمة والإنصاف في المجتمعات.

وتناولت الندوة عدة محاور أبرزها "حكم القضاء وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة"، وأشار "الشرقاوي" إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بالأقضية التي تبين مدى حاجة الناس للعدل ووجوب تطبيقه والعمل بموجبه ومقتضاه بين الناس دون النظر إلى اختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم لأن المعتبر فى هذا الشأن إنما هو إعلاء قيم الحق والعدل للناس كافة، خاصة وأن الإسلام يعظم الإنسانية دون تمييز أو تفرقة بين الناس.

وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الندوات التى تساهم فى محاربة المفاهيم المغلوطة والأفكار المتشددة، وحماية العقول من الانخراط وراء الجماعات المتشددة التي تعمل تحت ستار الدين.

وتتناول سلسلة الندوات المزمع تنظيمها عدة موضوعات أبرزها: "ماهية القضاء"، "حكم القضاء وأدلة مشروعيته"، "المبادئ القضائية"، "شروط القاضى وضمان حمايته فى الفكر الإسلامي"، "نظرية الدعوة"، "نظرية الاختصاص القضائى"، "نظرية الأحكام القضائية وطرق الطعن عليها"، وتستمر فعالياتها حتى 20 من مارس الجاري.

ترشيحاتنا

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

وزير الطيران المدني يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

السالمي حكما لمباراة الأهلى المصيرية أمام شبيبة الساورة

الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

فيديو

مصنع 2000 حربي: سيارات الطعام المتنقلة المصرية أفضل من الأوروبية .. فيديو
نصر سالم: المندسون حاولوا بث الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش.. فيديو
فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو
شاهد.. لحظة تكريم الرئيس السيسي الأم والأب المثاليين لأسر الشهداء
الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟