الإسماعيلي ردا على الجزيرى: انقطع عن التدريبات ورفض صرف مستحقاته

أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، أن اللاعب التونسى لسعد الجزيرى، نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة فى ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يوما، بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهرى المستحق عن فبراير الماضى إضافة إلى جواز سفره الذى كان بحوزة النادى بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبى فى وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



وشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية فى مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذى يعد تلاعب من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادى مجانا.



وأكد المجلس أن الجناح التونسى تم وضعه على قائمة الانتظار فى يناير الماضى، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفنى للفريق بعد تراجع مستواه الفنى بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفا، مشيرا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادى قيمة عقده كاملا وليس عن هذا الموسم.



ولفت إلى أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة، حيث رحل لاعبون كثر آخرهم النيجيرى أوكيكى أفولابى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا دون حدوث أي مشكلات، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب التى تكفل إعادة الحق لأصحابه بعد الأكاذيب التى قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إثارة وبلبلة الرأى العام دون وجه حق.