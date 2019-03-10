الجزائر تشارك في المؤتمر التاسع للجمعية الأفريقية للتقييم في أبيدجان

يشارك المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأدنى في البرلمان) في المؤتمر التاسع للجمعية الأفريقية للتقييم (APNODE) المقرر عقده بدءًا من غدا /الاثنين/ وسيستمر حتى 15 مارس الجاري في أبيدجان.



وذكر المجلس - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هذا المؤتمر يعد الحدث الأول في نهج التقييم الأفريقي لمقاربة (صنع في أفريقيا)، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين من أجل تقاسم المعرفة من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والأفراد تحت شعار (تسريع التنمية في إفريقيا.. تعزيز البيئات الوطنية للتقييم).



ويهدف المؤتمر إلى دعم عمليات التقييم المؤدية إلى تنمية واقعية ومستدامة، وكذا ترقية المبادرات الإفريقية للتقييم مع تشجيع إعداد وثائق ممارسة ونظريات تقييم رفيعة المستوى.



يذكر أن منظمة (APNODE) تأسست في مارس 2014 وهي تهدف إلى تعزيز قدرة البرلمانيين الأفارقة على تحسين الرقابة على عمل الحكومات إلى جانب تطوير السياسات وكذا الحرص على اتخاذ القرارات على أسس واضحة.

