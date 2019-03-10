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أخبار العالم

وزير الدفاع الكويتي يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الأحد 10/مارس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد، مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية- في بيان صحفي - إنه تم خلال اللقاء بحث عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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