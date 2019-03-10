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رياضة

تعرف على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وشبين القناطر المقبلة

الأحد 10/مارس/2019 - 04:10 م
صدى البلد
عبدالله هشام
‎تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابا رسميا من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بموعد إقامة مباراة فريق عام ١٩٩٧، أمام جمهورية شبين لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة في الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس الجاري، على ملعب طلعت حرب بالكيت كات.

وكان فريق ١٩٩٧ بالنادي وصل إلى هذا الدور، بعد الخسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما في الدور نصف النهائي.‎

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