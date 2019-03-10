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رياضة

الترجي الناجي الوحيد.. كبار إفريقيا على رادار الإقصاء من دوري الأبطال

الأحد 10/مارس/2019 - 03:55 م
شعار دورى أبطال إفريقيا
شعار دورى أبطال إفريقيا
عمرو الحلوانى
لا تزال لعبة الكراسي الموسيقية تفرض نفسها بقوة على دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الأحداث المثيرة التى شهدتها منافسات الجولة الخامسة.

وشهدت لقاءات أمس سقوط مدوى للأهلى على ملعب الشهداء بالكونغو بعد هزيمته أمام فيتا كلوب بهدف دون رد، وهو الأمر الذى أدى إلى توقف رصيد المارد الأحمر عند 7 نقاط محتلا بها المركز الثانى، وبات موقفه من الصعود مرتبطا بالفوز فى أخر جولة فى المباراة التى ستجمعه أمام فريق شبيبة الساورة الجزائرى المقرر إقامتها السبت المقبل.

وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق الوداد المغربى الذى تلقى هزيمة مدوية أمس أمام أسيك ميموزا بطل ساحل العاج بهدفين دون رد ، وتوقف رصيد الوداد 7 نقاط محتلا بها المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف صن داونز المتصدر برصيد 10 نقاط.

وأصبح الوداد مطالبا بالفوز فى مباراته الأخيرة المقرر إقامتها مع صن داونز بالمغرب السبت المقبل أيضا، وفى حال هزيمة الوداد فسيودع المسابقة الأكبر داخل أركان القارة السمراء خاصة إنه متساوى فى النقاط مع أسيك الذى بات فى مواجهة سهلة خلال الجولة المقبلة أمام لوبى ستارز.

وفى المجموعة الثالثة، ودع الإسماعيلى المسابقة بشكل رسمى بعد تعادله فى المواجهة الماضية أمام مازيمبى الكونغولى، فى حين حافظ الإفريقى التونسى على فرص تأهله إلى الدور المقبل بعد فوزه الأخير على حساب فريق شباب قسنطينة الجزائري على أرضه ووسط ملعبه.

ويدخل الإفريقى فى مواجهة شبه سهلة مع الإسماعيلى فى الجولة المقبلة، ويحتاج الفريق التونسى إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الأدوار المقبلة خاصة إنه يمتلك 7 نقاط محتلا بها المركز الثالث خلف مازيمبي صاحب المرتبة الثامنة برصيد 8 نقاط والمتصدر شباب قسنطينة برصيد 10 نقاط.

بينما حسم الترجى التونسى تأهله بشكل رسمى إلى الأدوار النهائية من المسابقة الإفريقية عقب فوزه على حوريا الغينى وارتفاع رصيده إلى 11 نقطة وتبقى حظوظ حوريا قائمة بقوة فى التأهل إلى الأدوار المقبلة فى حال فوزه فى المباراة المقبلة.

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