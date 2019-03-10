عبد العال بمناسبة يوم الشهيد: الشهداء وهبوا أنفسهم وفاء للوطن



قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال كلمته فى الجلسة العامة بالبرلمان أن التضحية بالحياة تعبيرا عن الاقتناع بأداء الواجب والحفاظ على الوطن ارقي واسمي الاعمال، جاء ذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد.



وأشار عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العاملة للبرلمان المنعقدة إلى أن الشهداء وهبوا انفسهم وفاءا للوطن ، ومصر تخلد شهدائها فى ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة وهو وسط جنوده فى الصفوف الاولى للمعركة ، مؤكدا أننا لابد ان نشيد بالقوات المسلحة والشرطة التى تدافع عن الوطن وتحقق الامن للمواطن.



واكد ان سلعة الامن غالية وهى سلعة غير مرئية ولا يعلم قيمتها الا من فقدها ، متقدما بالتحية لارواح الشهداء الابرار والتحية الواجبة لاسرهم ، داعيا الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء والوقوف تحية احترام واجلال للشهداء.

