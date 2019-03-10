أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركين في مسيرة نسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسطنبول، متهما إياهم بـ"عدم احترام الإسلام" من خلال الغناء أثناء أذان الصلاة، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



واعتبر أردوغان أن ترديد الهتافات أثناء الدعوة للصلاة هو إساءة للأذان، واصفا الأمر بـ "الوقاحة"، كما اتهم المتظاهرين بعدم احترام الأذان والعلم التركي.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المشاركين في مسيرة اليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة الماضية.



وحاولت الشرطة منع المتظاهرين إلا أن عدد المشاركين في المسيرة بشارع الاستقلال في إسطنبول فاق التوقعات وبلغ الآلاف.