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برلمان

عبدالعال يمازح النواب: انتوا مش بتصقفوا ليه

الأحد 10/مارس/2019 - 05:50 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المرأة المصرية أثبتت نجاحًا في كل المجالات التي خاضتها، وها هي الآن تشغل 12 مقعدًا من مقاعد الحكومة (8 وزيرات و4 نائبات للـوزراء)، فضلًا عن أن المجلس الموقر يحظى بعضوية 90 نائبة، هن مثال حي للالتزام والاجتهاد، وهذا العدد مرشح للزيادة في الفصول التشريعية القادمة بإذن الله.

وقال في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "غني عن البيان أن المجتمع المصري أنزل على مر العصور المرأة مكانًا عليًا، واحتفظ لها دومًا بقيم الاحترام والتوقير والبر والمودة، وجاءت الإرادة السياسية في أعلى مراتبها ممثلة في رئيس الجمهورية، لتفصح بوضوح شديد، وعن اقتناع كامل، بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، واتخذت القيادة السياسية في سبيل ذلك الوسائل والتدابير اللازمة لجعله واقعًا ملموسًا، لا مجرد أفكار ونوايا طيبة".

وتقدم باسم البرلمان بالتهنئة لكل امرأة مصرية على ما قدمته وتقدمه خدمة للبلاد والمجتمع.

ومازح علي عبد العال، الأعضاء، قائلا: انتو مش بتصقفوا ليه؟، في إشارة منه إلى ضرورة تقديم التحية للمرأة المصرية، وتقديرا لدورها.

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