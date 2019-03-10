الجبلاية تجتمع عقب عودة أبوريدة من الخارج لحسم لجان أمم إفريقيا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية على الساحة.



وينتظر أعضاء مجلس الإدارة عودة أبوريدة من الأراضى السعودية حيث يحضر اليوم الأحد إجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم فى العاصمة السعودية الرياض.



ومن المقرر ان يناقش مجلس الجبلاية الانتهاء من تشكيل لجان بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة لاحقا تهميش دور أعضاء مجلس الإدارة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.



كما يتطرق مجلس الإدارة الى مناقشة إعداد منتخب مصر الوطنى لخوض مباراتى النيجر الرسمية ونيجيريا الودية قبل انطلاق منافسات كان 2019.



