ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجبلاية تجتمع عقب عودة أبوريدة من الخارج لحسم لجان أمم إفريقيا

الأحد 10/مارس/2019 - 03:58 م
ارشيفية
ارشيفية
يسري غازي
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية على الساحة.

وينتظر أعضاء مجلس الإدارة عودة أبوريدة من الأراضى السعودية حيث يحضر اليوم الأحد إجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم فى العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر ان يناقش مجلس الجبلاية الانتهاء من تشكيل لجان بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة لاحقا تهميش دور أعضاء مجلس الإدارة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

كما يتطرق مجلس الإدارة الى مناقشة إعداد منتخب مصر الوطنى لخوض مباراتى النيجر الرسمية ونيجيريا الودية قبل انطلاق منافسات كان 2019.

ترشيحاتنا

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

عميدا أركان حرب توأمان يشاركان في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

بعد ترقيته لرتبة فريق وتكليفه بوزارة النقل.. محطات مهمة في حياة كامل الوزير

السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو

400 حافلة لمؤازرة الزمالك بمباراة اليوم أمام جورماهيا

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

وفاة 3 طفلات فى عمر الزهور.. تناولن سم فئران أثناء لهوهن..وقرية سمادون تتشح بالسواد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

فيديو

فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو
شاهد.. لحظة تكريم الرئيس السيسي الأم والأب المثاليين لأسر الشهداء
الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو
السيسي: مصر تستعصي على من يريد إلحاق الأذى بها من الخارج.. فيديو
السيسي: ستشاهدون في 30 يونيو 2020 سكة حديد مختلفة تماماً.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟