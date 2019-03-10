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حوادث

ضبط طالب متهم بسرقة 79 ألف جنيه من محل ملابس بأسيوط

الأحد 10/مارس/2019 - 04:13 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط من ضبط طالب متهم بسرقة 79 ألف جنيه من محل ملابس بمدينة أسيوط .

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة المقدم محمد عطية من المدعو " ر .ف .ش " 35 سنة صاحب محل ملابس بمدينة أسيوط بقيام " ص . م .م " 20 سنة طالب مقيم قرية كوم أبوشيل مركز أبنوب بفتح المحل الخاص به بمفتاح مصطنع لكونه كان يعمل بالمحل وانقطع عن العمل منذ شهر وقيامه بسرقة 79 الف جنيه من داخل المحل.

على الفور انتقل ضباط المباحث وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمحل تبين صحة أقوال المبلغ وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية وأرشد عن المبلغ " 78 ألفا و600 جنيه وجهاز تسجيل والمفتاح المستخدم في الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .



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