نشر ثقافة التكافل وتخفيف العبء على الطلاب بمعرض الخير الثالث لجامعة حلوان.. صور

وسط إقبال طلابي كبير افتتحت اليوم فعاليات "معرض الخير الثالث" والذي نظمته إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع نادي روتاري القاهرة بهدف تحقيق دور الجامعة في التواصل الدائم مع الطلاب لتلبية احتياجاتهم وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اهتمام جامعة حلوان بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لتنمية وعي الشباب في تعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة لديهم، وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الهدف من المعرض هو نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي وتخفيف العبء الاقتصادي على الطلاب من خلال توفير احتياجاتهم.



هذا وقد تضمن المعرض عرض مجموعة كبيرة من قطع الملابس رجالي وحريمي كما تضمن قسما خاصا بالأطفال، بالإضافة إلى وجود منتجات جلدية من الشنط والأحذية والأحزمة، وكذلك أدوات منزلية ومكتبية.

