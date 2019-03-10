رفضت العمل خادمة .. تفاصيل إشعال رجل النار في جسد زوجته بالسويس

توفيت ربة منزل داخل المستشفى متاثرة بجروحها بعدما قام زوجها بإشعال النيران في جسدها لرفضها العمل كخادمة في المنازل وبدأت نيابة السويس التحقيقات مع زوجها المتهم.





وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول إيمان ح من سكان منطقة الكيلو 46 بالقطاع الريفي مصابة بجروح وكدمات وحروق بالجسد وأن الحروق وصلت إلى 75% من الجسد.



