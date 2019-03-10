البنك الأهلي يطرح مناقصتين لتجهيز تطوير فروعه بالقاهرة والإسكندرية

يعتزم قطاع المشروعات والإنشاءات بالبنك الأهلى المصرى، طرح مناقصتين عامتين لإعداد وتجهيز وحدة مصرفية جديدة بالقاهرة وتطوير فرع الإسكندرية؛ على المقاولين ممن لهم خبرة سابقة في تنفيذ الأعمال المماثلة والمميزة.





وقال البنك عبر موقعه الرسمي، إن تكلفة كراسة الشروط للعملية المطروحة بمدينة القاهرة تبلغ 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المؤقت للدخول في المناقصة بـ200 ألف جنيه والتسجيل من الفئة الأولي أعمال مباني حتي الرابعة بالاتحاد المصري للتشييد والبناء إذ أن موعد فض المظاريف خلال 27 من الشهر الجاري، موضحا أن قيمة كراسة الشروط لتطوير فرع البنك بالاسكندرية تبلغ 3 آلاف جنيه بقيمة تأمين مؤقت يبلغ 150 ألف جنيه وتسجيل الطلب من الفئة الأولي أعمال مباني حتي الخامسة، علما بأن موعد فض المظاريف خلال 28 من مارس الحالي.





وذكر البنك أنه يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات من خلال تاريخ نشر الإعلان وخلال ايام العمل الرسمية بإدارة المتابعة الادارية للمشروعات والانشاءات بالمقر الرئيسي للبنك بكورنيش النيل بالطابقين الـ12 و13، بناء علي تفويض رسمي صادر من الشركة المتقدمة للاشتراك بالمناقصة مع تقديم أصل البطاقة التسجيلية بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عند التقدم لشراء كراسة الشروط.





وحدد البنك شروط التقدم لأي من المناقصتين من بينها أن يكون المقاول عضوا بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصنفًا بالفئة الأولى أعمال مبانى وحتى الفئة الرابعة (متكامل) للعملية الأولى وحتى الفئة الخامسة للعملية الثانية ولن يتم بيع كراسة الشروط والمواصفات إلا بعد تقديم أصل بطاقة التصنيف الموضح بها الفئة المطلوبة وكذا أصل البطاقة الضريبية الآلية مثبتًا عليها تقديم آخر إقرار ضريبى للاطلاع عليهما والإعادة.



