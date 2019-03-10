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رياضة

مصر تفوز على الجزائر في منافسات اليد بالدورة العربية المدرسية

الأحد 10/مارس/2019 - 04:06 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
فاز المنتخب الوطني للطابات "ب"، علي منتخب الجزائر ٣٢-٢٠، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، في إطار منافسات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 حتي 13 مارس الجاري.

بدأ بنات المنتخب الوطني المصري في السيطرة على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدموا أداء متميزا لينجحن في إنهاء الشوط الأول لصالحهن بنتيجة الشوط الأول، بنتيجة ١٩-٨.

وفي الشوط الثاني تابعن بنات النيل تفوقهن علي شابات محاربي الصحراء لتنتهي المباراة بنتيجة ٣٢-٢٠.

وبهذا الفوز يواصل منتخب مصر للبنات "ب" ملاحقة منتخب مصر "أ"، علي صدارة ترتيب الدورة، والتي تحتضن منافساتها الصالة المغطاة رقم 2، باستاد القاهرة.

الدورة تقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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