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اقتصاد

تمويل الإسكان الاجتماعي: نتحمل فارق الفائدة لـ 800 حاجز لشقق محور الأعلى دخلا

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:44 ص
صندوق تمويل الإسكان
صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تحمل الصندوق لفارق دعم الفائدة لحاجزى وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "محور الأعلى دخلا" وعددهم نحو 800 شخص، بالإعلان الخاص بالنقابات.

وأضافت عبد الحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الصندوق سيقوم بتثبيت سعر الفائدة عند 8% للحاجزين، رغم انتهاء مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى تبدأ حاليا بعد انتهاء المبادرة من 14%.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق ، إلى أنه تم تحويل كافة الحاجزين إلى شركات مويل عقارى بدلا من البنوك التى تم التعاقد معها سابقا، نظرا لقيام الصندوق بعمل اتفاق مبدئي مع هذه الشركات يتضمن استمرار الشروط الأولى للحجز بنسب الفائدة المخفضة.

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية لمحور الأعلى دخلا مرتين فقط منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام، الأولى فى 2015 لشقق بــ19 مدينة، والثانى كجزء من إعلان النقابات التكميلي للإعلان الثامن منتصف 2016.

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