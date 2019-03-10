متحدث البرلمان: السيسي بعث رسائل عاجلة للحفاظ على مصر ومؤسساتها

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرأي العام العالمي والمصري خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، مشيرا الى أن الرئيس السيسي ومن خلال هذه الرسائل الواضحة والحاسمة وضع الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أمام مسئولياته التاريخية للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.



وقال حسب الله، إن الرئيس السيسى دائما ينتصر للدستور والقانون، مؤكدا أن ذلك الأمر تجلى فى موقفين أمام الحاضرين وأمام الشعب المصرى، الأول فى اتخاذ قرار بتعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل عندما استشهد بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن سبب تأخير إصدار القرار الجمهوري هو أن البرلمان لم يكن منعقدا والثاني تجلى فى إعلان الرئيس السيسى محاسبة المتسبب فى حادث محطة مصر الأخير بالقانون وتشديده على عدم تهاون الدولة فى حقوق المواطن المصرى.



وقال إن الرئيس السيسى كان واضحا عندما قال وبالنص: "حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود وأنه لا يخشى على المصريين من الخارج، بل من الداخل ولا أخشى عليكم من الخارج أبدا ولكن أخشى عليكم من الداخل فقط، ومن أنفسنا، والكلام اللى بيتقال النهاردة على الشهيد.. دى دماء بذلت لأجل حماية الناس والوطن والحفاظ عليه"، مؤكدا أن هذه الحروف المهمة من الرئيس السيسى تضع جميع المصريين أمام مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.