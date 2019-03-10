البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الجامعات التكنولوجية

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على قانون الجامعات التكنولوجية، والذي يهدف لإنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا لمناقشة القانون، بحضور وزير التعليم العالى.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي فى تقريرها أن الجامعات التكنولوجية، المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التى تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.