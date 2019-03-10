البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر قامت بترسيم حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية، ما أتاح لها إقامة مشروع لمسح جميع المياه الاقتصادية في البحر الأحمر.





وتابع، "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، أن الدولة أعلنت عن بداية أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة البحر الأحمر، منوها إلي أن الأمل الأقتصادي كبير في تلك المنطقة، نظرا لعثورهم على اكتشافات كبرى بشمال وجنوب تلك المنطقة البحرية.





ولفت إلي أن الوزارة تعلم بالبحث والتنقيب في كافة أنحاء البلاد البحرية والبرية، من خلال طرح مزايدات عالمية، خاصة بعد عملية ترسيم الحدود في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية والبحر الأبيض المتوسط مع جزيرة قبرص.





وأضاف أن آخر المزايدات العالمية التي طرحتها مصر لاقت نتائج هامة، من خلال أكتشاف 5 مناطق جديدة، جار إنهاء إجرائها وتوقيع كافة الاتفاقيات والعقود، مؤكدا أن الشركات العالمية الكبرى عادت للعمل في مصر مرة أخرى في مجالي البحث واستخراج البترول.



