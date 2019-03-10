رئيس النواب: كامل الوزير شخص معلوم لنا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفريق كامل الوزير أحد المهندسين المرموقين، ويشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، قبل الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية بترشيح الفريق كامل الوزير، لتولي وزارة النقل، مؤكدًا أنه تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية، ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة العسكريين.





ولفت "عبد العال"، إلى أنه تدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والتحق بجميع الوظائف القيادية فى سلاح المهندسين، وأشرف الفريق كامل الوزير على عدة مشروعات قومية ضخمة، أثبت خلالها الكفاءة والكفاية، والالتزام التام، والانضباط غير المحدود، وقد حصل على عدة أوسمة وأنواط وميداليات، وهو شخص معلوم لنا جميعًا، وشهادتنا فيه مجروحة.