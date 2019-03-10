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برلمان

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية الألمانية في 2020

الأحد 10/مارس/2019 - 05:41 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه تم وضع حجر الأساس لعدد 10 جامعات تكنولوجية ألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الجامعات ستبدأ الدراسة فيها عام 2020 .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الاحد"، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الجامعات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن الألمان طلبوا التعامل مع المصانع والشركات المشتركة حتى يتيح لهم ذلك تأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل.

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