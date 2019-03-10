القومي للأمومة يعلق على واقعة طفل السجائر .. فيديو

كشف صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، عن مصير طفل "السجائر"، وذلك بعد انتشار فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، مشيرا إلى أن البيانات حتى اللحظة غير واضحة ومكانه غير معروف.



وأضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام بنات" عبر فضائية “TEN”، أن العنف ضد الطفل واضح فى الفيديو، مشيرا الى ان الدكتورة عزة عشماوي أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة وجهت بسرعة التدخل والتعامل مع البلاغ عبر إبلاغ وزارة الداخلية والنيابة العامة.



وتابع أن الإجراءات القانونية المتبعة هي إبلاغ النيابة العامة عبر مكتب مستشار النائب العام كي يتم التحقيق فى الواقعة حسب قانون الطفل.

