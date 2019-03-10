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أخبار البلد

البيئة تستكمل رفع التراكمات بالمحطة الوسيطة بالمحمودية في أسوان.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
حنان توفيق
تواصل وزراة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى المحطة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها للمحافظة الأسبوع الماضي والتى وجهت خلالها بتكثيف الجهود والتعاون مع المحافظة لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وتأهيل المدفن المحكوم، والإنهاء العاجل لأعمال منظومة المخلفات بالمدينة.

تمكنت لجان المتابعة من خلال فرق عمل متناوبة تابعة لمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان من رفع تراكمات والتى بلغت حدود ١٠٠٠نقلة بالسيارات بما يوازى تقريبا ١٥ ألف متر، كما قامت الفرق العاملة بفتح الطريق داخل المحطة الوسيطة والمؤدي إلى منصة التفريغ وعمل توسعة للطريق، بالإضافة إلى السيطرة على الأدخنة والانبعاثات الناتجة من اشتعال المخلفات بالمحطة، ومتابعة أعمال الرفع والتسوية.

تقوم حاليا فرق المتابعة بتنفيذ خطة إزالة كافة التراكمات التي انتشرت خلال الفترة الماضية على نطاق كبير حول موقع المحطة الوسيطة.

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