البرلمان يحتفي بيوم المرأة والشهيد.. عبد العال: ما بذله ويبذله رجال الجيش والشرطة من تضحيات لا يعد ولا يحصى.. والمرأة المصرية أثبتت نجاحا في كل المجالات..أبوشقة: إرادة الشعوب دائما ما تنتهي بالانتصار

رئيس حزب الوفد:

ثورة 1919 فخر لكل المصريين ثورة كانت بإرادة حقيقة لشعب وكفاح شعب البلدان التى تتشدق بالديمقراطية لا تحقق ما حققته ثورة 1919 عبد العال: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا لأوطانهم الحياة





شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، تهنئة الشعب المصري بمئوية ثورة 1919، حيث أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الثورة تأخي فيها الهلال مع الصليب، وكانت مقدمة لحصول مصر على الاستقلال بعد تصريح 28 فبراير 1922، ومنحت الدولة المصرية دستور 1923، وأيضا منحت مصر برلمان شعبي وفى في هذه القاعة عام 1924.





من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أن مصر علي موعد للا حتفال بيوم الشهيد الذي يتزامن مع مئوية ثورة 1919، ويوم المرأة العالمي، وأن ثورة 1919 فخر لكل المصريين وأرخ لها كل المؤرخين ولا يزالون، كونها ثورة فريدة من نوعها، ولم تكن بهدف فئوي أو صراع طبقي وأنما ثورة شارك فيها الجميع من العمال والفلاحين والبشاوات وجموع الجماهير من أبناء الشعب المصري.





وأَضاف أبو شقة:" حتي أمس لاتزال كبري الجامعات فى العالم تحتفل بمئوية ثورة 1919.. كونها ثورة كانت بإرادة حقيقة لشعب وكفاح شعب وكان الجميع علي قلب وإرادة وصوت واحد بالهتاف:"تعيش وتعيش وتحيا مصر"، مؤكدا أن العديد من البلدان التى تتشدق بالديمقراطية لا تحقق ما حققته ثورة 1919، من وحدة وطنية واحتضان الهلال مع الصليب وهو شعار حزب الوفد الحالي ، وأيضا شارك فيها شباب أصبحوا زعماء وقادة لحكومات منهم إبراهيم عبد الهادي وفهمي النقراشي وأحمد ماهر، وأيضا السيدات الذين شاركوا بكثافة فيها.





ولفت رئيس حزب الوفد، إلي أن هذه الثورة حققت إعلان 28 فبراير، والذي بدوره أًبحت مصر دولة مستقلة وذات سيادة ورفضت الحماية ومنحت مصر دستور 1923، وأ]ضا نهضة برلمانية مصرية غير مسبوقه ولم يكن لها نظير قائلا:" ثورة 1919 ليست ثورة أحد وأنما ثورة للمصريين جميعا وعلمت العالم بأن بأن إرادة الشعوب لا تضيع وأنما تنتهي بالإنتصار...ومصر الآن تحارب الإرهاب بإرادة وصلابة وقوة وستنتصر فى النهاية".





وشهدت الجلسة العامة للبرلمان وقوف الأعضاء دقيقة حداد تحية لشهداء مصر، وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد، وأيضا توجيه التحية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





جاء ذلك الأحد، حيث قال د. علي عبد العال، إن الحياة هي أغلى ما يملك الإنسان، والتضحية بالحياة أعلى مراتب البذل والعطاء، ولا تكون إلا تعبيرًا عن الاقتناع والإيمان غير المحدود بأداء الواجب، فالشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا لأوطانهم الحياة، وتحتفل مصر باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والذى يأتي تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، القائد العسكرى الذى استشهد وسط قواته في الصفوف الأولى من المعركة.





وأضاف عبد العال:"لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهى تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفانًا بالجميل، ولن أمل من التكرار والتذكير، بأن سلعة الأمن غالية، وهي سلعة غير مرئية، لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، والشواهد المحيطة على ذلك لا تخفى على أحد.





وتابع عبد العال:"بإسمكم جميعًا وباسمى أتقدم بالتحية لأرواح الشهداء الكرام البررة، والتحية واجبة لأسرهم على التضحيات الغالية التي قدمها ذووهم، عسى الله أن يسكن شهداءنا فسيح جناته، وأن يعوض أهلهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.





وفى كلمة أخري لرئيس مجلس النواب عن " اليوم العالمى للمرأة " قال عبد العال احتفلت مصر مع العالم في يوم 8 من شهر مارس الجارى باليوم العالمى للمرأة، متابعا:" لقد أثبتت المرأة المصرية نجاحًا في كل المجالات التي خاضتها، وها هي الآن تشغل 12 مقعدًا من مقاعد الحكومة (8 وزيرات و4 نائبات للـوزراء)، فضلًا عن أن مجلسكم الموقر يحظى بعضوية 90 نائبة، هن مثال حى للالتزام والاجتهاد، وهذا العدد مرشح للزيادة في الفصول التشريعية القادمة بإذن الله.





وتابع :"غنى عن البيان أن المجتمع المصرى أنزل على مر العصور المرأة مكانًا عليًا، واحتفظ لها دومًا بقيم الاحترام والتوقير والبر والمودة، وجاءت الإرادة السياسية في أعلى مراتبها ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، لتفصح بوضوح شديد، وعن اقتناع كامل، بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، واتخذت القيادة السياسية في سبيل ذلك الوسائل والتدابير اللازمة لجعله واقعًا ملموسًا، لا مجرد أفكار ونوايا طيبة، فباسمكم جميعًا وباسمى أتقدم بالتهنئة لكل امرأة مصرية على ما قدمته وتقدمه خدمة للبلاد والمجتمع.



