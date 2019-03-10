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حوادث

والد الشهيد أبانوب: تكريم الرئيس فخر لنا وأتمنى وضع اسمه على مدرسة القرية

الأحد 10/مارس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
همت الحسين
قال رضا راغب تكلا والد الشهيد ابانوب ابن قرية نجير، التابعة لمركز دكرنس والذى استشهد على أيدي إرهابيين إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له ولاسر الشهداء فخر ووسام على  صدورهم، منوها بأنه يعلم جيدا قيمة الشهداء.

وأضاف والد الشهيد: "كم اشعر بالحنين والشوق إليه.. وحشنى اوى.. فقد حادثني قبل استشهاده مباشرة فى الهاتف لمدة ٦ دقائق، وقال لى انت عامل ايه مش عاوز حاجه.

وتابع  رضا راغب تكلا: "قلبى معرفش ليه اتقبض كنت حاسس ان اخر مرة هسمع صوته، قلبى من يوم ما جه أخر مرة وحضر فرح اخته كان فيه حاجه لقيته بيلف على كل الأقارب اللى مشفهمش من سنين وبيزورهم منزل منزل.. الكل كان مستغرب لكن كان بيودعهم قبل استشهاده".

وواصل: "أنه صدر قرار بإطلاق اسم أبانوب على مدرسة بالقرية وأعددنا اللافتة وكل شئ إلا أن القرار لم ينفذ ولم يطلق الاسم على المدرسة.. وسألني الرئيس، هل تريد اى شئ قلت له إطلاق اسم ابنى على المدرسة".

وأضاف: "لا أدرى هل هناك فئة لا تقدر الشهداء و يستكثرون عليهم اسم مدرسة، لا ادرى هل هؤلاء منا ويشعرون بما نحن فيه وبوجع الفراق اقول لهم الشهداء عند الله لهم قيمة كبيرة فلما تفعلون معهم ذلك".
والد الشهيد أبانوب: تكريم الرئيس فخر لنا وأتمنى وضع اسمه على مدرسة القرية
والد الشهيد أبانوب: تكريم الرئيس فخر لنا وأتمنى وضع اسمه على مدرسة القرية

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