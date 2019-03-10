26 كوبري ونفقا ضمن محور قوص - نقادة بتكلفة مليار و260 مليون جنيه

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، سير العمل بمحور قوص- نقادة الذى يمتد بطول 19 كم ويربط بين جميع الطرق الطولية بداية من الطريق الصحراوى الغربى وحتى الطريق الصحراوى الشرقى من خلال 14 كوبري و12 نفقا بتكلفة مليار و 260 مليون جنيه.



وتابع الهجان، الأعمال الإنشائية التي تجري بالكوبرى العلوى بطريق مصر - أسوان الزراعى أعلى ترعة الكلابية ضمن امتداد المحور، كما تابع سير العمل بالكوبرى الذى يجرى انشاؤه على النيل، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ اجمالى الأعمال بالمشروع وصلت إلى 30% فيما وصلت نسبة تنفيذ الكوبرى على النيل إلى 65%.



وأوضح الهجان، أن مشروع محور "قوص – نقادة" يعد أحد أهم المشروعات القومية والتنموية بمحافظة قنا والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة حيث انه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة قفط.