ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير العراقي الجديد يقدم أوراق اعتماده كمندوب في الجامعة العربية

الأحد 10/مارس/2019 - 05:40 م
ارشيفية
ارشيفية
نادر غازى:
قدَّم السفير العراقي الجديد الدكتور أحمد نايف الدليمي اليوم، أوراق اعتماده لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة.

وتطرق لقاء أبو الغيط والدليمي إلى مستجدات الأوضاع العربية والتحضيرات لعقد القمة العربية المرتقبة في تونس آخر مارس الجارى إضافة إلى علاقات العراق المتميزة مع الجامعة العربية.

وأشاد الدليمي بدور الجامعة في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك.

ترشيحاتنا

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل

السالمي حكما لمباراة الأهلى المصيرية أمام شبيبة الساورة

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

قبل مواجهة جورماهيا.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائيات إفريقيا

السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

نصر سالم: المندسون حاولوا بث الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش.. فيديو

شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

فيديو

شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد
البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى
شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر
لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟