السفير العراقي الجديد يقدم أوراق اعتماده كمندوب في الجامعة العربية

قدَّم السفير العراقي الجديد الدكتور أحمد نايف الدليمي اليوم، أوراق اعتماده لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة.



وتطرق لقاء أبو الغيط والدليمي إلى مستجدات الأوضاع العربية والتحضيرات لعقد القمة العربية المرتقبة في تونس آخر مارس الجارى إضافة إلى علاقات العراق المتميزة مع الجامعة العربية.



وأشاد الدليمي بدور الجامعة في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك.