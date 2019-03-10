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محسن عادل: المنطقة الصناعية الروسية في مصر الأولى عالميا.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه يجب ان تركز مصر جهودها على مناطق محددة تزيد من جذب الاستثمارات الاقتصادية الخارجية مثل وجود المنطقة الاقتصادية الروسية، مشيرا الى ان هذا الامر يعد الأول من نوعه بالنسبة لروسيا.

وأضاف فى حواره لبرنامج " حديث المساء " أنه بهذا التحديد للمناطق الاستثمارية سوف يساعد ذلك على توطن الصناعة فى البلاد، مشيرا الى جذب الاستثمارات النسيجية الصينية فى مصر من أجل توطينها وهذا يحل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم حيث فتح أسواق جديدة لهم .

وتابع ان مصر لها تحالفات بسبب موقعها، مشيرا الى أن مصر واحدة من اكبر 40 دولة فى جذب الاستثمارات على مستوى العالم.

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