أشرف صبحي يفتتح بطولة بلاك بول سي آي بي.. غدا

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا "الاثنين" بطولة بلاك بول سي آي بي المفتوحة لسيدات الاسكواش والتي تشارك فيها بطلات العالم من الأولى حتى الرابعة والعشرين نصفهن من المصريات ويمثلن ثماني دول إلى جانب مصر هي إنجلترا وفرنسا وهولندا والهند وبلجيكا وماليزيا وويلز وهونج كونج.



وتشارك في البطولة اللاعبات، رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب صاحبات التصنيف الأول والثاني والرابع والهولندية جويل كينج المصنفة الثالثة، والفرنسية كاميلي سيرمي المصنفة الخامسة والانجليزيتان سارة جان بيري ولورا مازارو المصنفين في المركزين السادس والسابع وتنطلق المنافسات في الثالثة والنصف ظهرا بمقر النادي بالتجمع الخامس بحضور رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عاصم خليفة ونجوم اللعبة القدامى والحاليين ومنظمة اللاعبات المحترفات.



وتنطلق مباريات البطولة بمواجهة المصريتين يثرب عادل وميار هانى، وتواجه المصرية روان العربي لاعبة هونج كونج آني او، وتلتقي المصرية هانيا الحمامي مع مواطنتها سلمى يوسف المشاركة ببطاقة دعوة من بلاك بول، وتواجه المصرية سلمى هاني البلجيكية نيلي جيلس، والمصرية مريم متولي أمام تسني ايفانز لاعبة ويلز، والهندية جوشان شيبنايا مع الماليزية نيكول ديفيدز، والانجليزية ميلي تملسون مع جوي شان لاعبة هونج كونج، والانجليزية اليسون فاترز مع المصرية زينة مكاوي.



وتنتظر المصنفات الأوائل الفائزات في الجولة الأولى، لتبدأ المواجهات الصعبة بعد غد الثلاثاء والتي ستشهد ظهور الوليلي والشربيني والطيب، وكان نادي بلاك بول أقام حفل تكريم على شرف البطلات المشاركات في البطولة التي تعد ثاني أكبر بطولة ينظمها بعد بطولة الرجال التي أقيمت في ديسمبر من العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا أشاد به الاتحاد الدولي للعبة.