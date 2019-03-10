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رياضة

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

الأحد 10/مارس/2019 - 05:24 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول، فوزًا عريضًا على بيرنلي بـ 4 أهداف لهدفين (ماني هدفين، فيرمينو هدفين) ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

الفوز حمل أخبارا سيئة لـ محمد صلاح بعدم تسجيله هدفًا في المباراة ليهدر لقب أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع ناد واحد، حيث لو تمكن "الفرعون المصري" من تسجيل هدف لأصبح الأسرع في تاريخ البريميرليج في 66 مباراة متعادلًا مع آلان شيرار لاعب وأسطورة نيوكاسيل صاحب الـ 66 مباراة.

ويحتاج محمد صلاح للتسجيل في المباراة القادمة أمام بيرنلي لمعادلة رقم شيرر ليصبح ثاني أسرع هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بجدول ترتيب فرق البريميرليج، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر.

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