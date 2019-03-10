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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يكلف وزيرة الرياضة بتسيير وزارة الصحة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:27 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية
شريف سيد
كلف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بتسيير وزارة الصحة بالنيابة بعد تقديم وزير الصحة التونسي استقالته.

وكان رئيس الحكومة قبل تكليف وزيرة شؤون الشباب، عقد اجتماعا حضرته سنية بالشيخ حملها خلاله مسؤولية إدارة شؤون الوزارة والسهر على قطاع الصحة العمومية وفق أهداف محددة تقوم أساسا على فتح ملفات القطاع والسهر على ضمان الشفافية وصحة المواطنين.

يذكر أن وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف قدم استقالته بعد فاجعة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة وقد قبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

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